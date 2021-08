Sporting e Benfica dominam convocatória de Emílio Peixe para os sub-20

Sporting, com seis jogadores, e Benfica, com quatro, dominam a convocatória da seleção portuguesa de sub-20 para os particulares com Roménia e Polónia, de acordo com a convocatória do selecionador Emílio Peixe divulgada esta quinta-feira.

A equipa das quinas defronta a Roménia, em Bucareste, no dia 2 de setembro, recebendo cinco dias depois, a Polónia, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O técnico nacional chamou Daniel Rodrigues, Duarte Carvalho, João Daniel, Paulo Agostinho, Rafael Fernandes e Rodrigo Rego, dos leões, e Filipe Cruz, Henrique Pereira, Rafael Rodrigues e Gerson Sousa, das águias, numa lista que conta ainda com André Amaro, Guilherme Guedes e Hélder Sá, do Vitória de Guimarães.

A seleção lusa concentra-se no domingo, pelas 21:00.



Convocados:

Guarda-redes: Henrique Tavares (Nice, Fra) e José Oliveira (Paços de Ferreira).

Defesas: Filipe Cruz (Benfica), Rafael Fernandes (Sporting), Rafael Rodrigues (Benfica), Rodrigo Rego (Sporting) e Tomás Esteves (FC Porto).

Médios: Tiago Ribeiro (Mónaco, Fra), André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Couto (Sporting de Braga), Daniel Rodrigues (Sporting), Duarte Carvalho (Sporting), Famana Quizera (Borussia Mönchengladbach, Ale), Guilherme Guedes (Vitória de Guimarães), Hélder Sá (Vitória de Guimarães), João Daniel (Sporting) e Pedro Brazão (Famalicão).

Avançados: Gerson Sousa (Benfica), Henrique Pereira (Benfica) e Paulo Agostinho (Sporting).