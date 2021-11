Wanya Marçal feliz pela estreia por Portugal: «Desde pequeno que queria vestir esta camisola»

Ao fim de anos a sonhar com a estreia por Portugal, Wanya Marçal cumpriu finalmente esse desejo. O médio dos quadros do Leicester entrou a 5 minutos do final da partida realizada frente à Inglaterra e não podia estar mais feliz."Os cinco minutos que estive em campo foram dos mais especiais da minha vida. É uma honra jogar na Seleção de Portugal. E frente à Inglaterra, a equipa do país onde vivo e jogo, foi dez vezes mais especial", apontou, em declarações ao site da FPF."Desde pequeno que quero vestir esta camisola. Entrei no jogo já perto do fim e não deu para mostrar muito; no entanto, deu para sentir coisas boas. Espero que seja a primeira de muitas experiências na Seleção. Vou trabalhar muito", disse o médio, filho de mãe portuense e de pai angolano."Nasci em Portugal e sinto este país. Quando me convocaram, não pensei duas vezes. Soube que era a escolha certa", acrescentou ainda.