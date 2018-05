Continuar a ler

20' Incrível a percentagem de eficácia da Seleção Nacional: duas oportunidades, fois golos.19' GOOOOLOOOOOOOO! PORTUGAL! Marca novamente Diogo Jota, outra vez com assistência de Diogo Gonçalves, agora desde o lado esquerdo do ataque.18' Responde a Itália, mais uma vez com um ataque conduzido pelo lateral-direito Calabria mas o centro largo apanha Cutrone fora-de-jogo.15' Portugal em vantagem apesar do maior domínio italiano durante o primeiro quarto-de-hora. A Itália teve mais bola, obrigou a equipa de Rui Jorge a defender mas Portugal respondeu com golo na primeira vez que chegou à baliza de Simone Scuffet.12' GOOOOOOOLOOOOO! Portugal. Centro de Diogo Gonçalves e Diogo Jota aparece nas costas do defesa italiano para marcar, num remate de primeira.10' Mais um canto para a Itália, o segundo do jogo, marcado "á maneira curta" mas o lance acaba por fora de jogo de um atacante dos visitantes.8' Continua por cima a seleção italianam, agora com um centro de Calabria, para o segundo poste, mas a bola sai direta pela linha final.4' Primeiro canto da partida, para a Itália, sem perigo para a baliza portuguesa.1' Primeiro lance de perigo e para os italianos: Verde remata rasteiro para defesa de Joel Pereira.Começou o jogo na Amoreira.Já tocam os hinos no António Coimbra da Mota.Recorde-se que o árbitro do encontro é o espanhol Jesús Gil Manzano que conta com os assitentes Juan Carlos Jiménez e Ángel Rodríguez. O 4º árbitro é o português Fábio Veríssimo.Já Luigi di Biagio, selecionador italiano, tem no banco: Lorenzo Montipo, Alessandro Plizzari, Giuseppe Pezzella, Elio Capradossi, Kevin Bonifazi, Federico DiMarco, Enrico Brignola, Federico Bonazzoli, Fabio DePaoli, Claud Adjapong, Christian Capone, Luca Valzania, Gianluca Scamacca, Matteo Pessina e Sebastiano LupertoNos bancos de suplentes português Rui Jorge conta com: Diogo Costa, João Virgínia, João Félix, Gil Dias, André Vidigal, Diogo Leite, Pedro Amaral, João Queirós, João Filipe, Bruno Costa, Heriberto e Bruno Jordão.E também já há onze de Itália: : Simone Scuffet; Davide Calabria, Gianluca Mancini, Filippo Romagna e Raoul Petretta; Manuel Locatelli, Alessandro Murgia e Nicolo Barella; Daniele Verde, Vittorio Parigini e Patrick CutroneJá há onze da Seleção Nacional: Joel Pereira; Fernando Fonseca, Ferro, Jorge Fernandes e Yuri Ribeiro; Pêpê, Stephen Eustáquio, André Horta e Xadas; Diogo Gonçalves e Diogo Jota.A Seleção Nacional de sub-21 entra em campo para um particular frente a Itália, país que vai receber, no próximo ano, a fase final do Europeu da categoria.O jogo serve de preparação para os dois próximos jogos do Grupo 8 da qualiifcação, no qual a equipa das quinas ocupa atualmente o 2º lugar, com 13 pontos, menos dois do que o líder Bósnia e Herzegovina.