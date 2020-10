Portugal-Noruega, em direto

- Boa tarde! A Seleção Nacional de sub-21 defronta esta sexta-feira a Noruega em mais um duelo do Grupo 7 de qualificação para o Euro'2021. O encontro no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, arranca às 19h30 e Record leva até si, ao minuto, todas as incidências. Fique connosco!