Portugal-Chipre, em direto

- Onze de Portugal: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite e Nuno Mendes; Florentino, Vítor Ferreira e Gedson Fernandes; Rafael Leão, Jota e Dany Mota.





: Paraskevas; Peratikos, Artymatas, Andreou e Pileas; Mamas, Gavriel, Satsias, Panayioto e Roles; Katsantonis;- O árbitro do encontro será Barbeno Luca, do São Marino, e contará com Francesco Lunardon e Gian Marco Ercolani como auxiliares e Raffaele Delvecchio como 4.º árbitro.- Recorde-se que a equipa orientada por Rui Jorge necessita de apenas um triunfo para garantir o apuramento para o Europeu do próximo ano, ao ser uma das melhores segundas classificadas da prova.- Portugal entra para esta ronda na 2.ª posição do grupo, com 21 pontos, atrás da líder Holanda que soma 27 e um pleno de vitórias. Já o Chipre é 5.º colocado, com apenas 7 pontos somados até ao momento.- A seleção portuguesa de futebol de sub-21 recebe, este domingo, o Chipre em jogo a contar para a penúltima jornada do grupo 7 da qualificação para o Euro'2021, num encontro que irá disputar-se no Estádio Municipal da Bela Vista, Algarve, a partir das 19h30.