há 2 horas 15:54

Grécia bate Bielorrússia e sobe à liderança do grupo D à condição

A Grécia acaba de bater a Bielorrússia por 2-0 e sobe provisoriamente à liderança do grupo D, com 11 pontos, agora mais dois do que Portugal que ainda pode recuperar a liderança se bater o Chipre.



No outro jogo do grupo de Portugal que decorreu hoje, a Islândia foi vencer ao Liechtenstein por 3-0 e mantém o 4.º lugar com sete pontos, os mesmos que o Chipre.