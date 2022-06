Bielorrússia-Portugal, em direto: já há onzes iniciais

há 2 horas 10:52

João Mário: «Esta equipa encara todos os jogos para vencer»

Já João Mário, lateral do FC Porto e peça fulcral no ‘puzzle’ de Rui Jorge, admitiu que Portugal reconhece que está perto do apuramento, mas que só pensa em ganhar todos os jogos. "Estamos a preparar bem este jogo, como fazemos com todos. Queremos muito a vitória, é esse o nosso objetivo. Sabemos que estamos a um passo de obter a qualificação direta, mas esta equipa encara todos os jogos para vencer e este não será exceção. O favoritismo da nossa parte é claro. Praticamos bom futebol, gostamos de ter a bola e de criar muitas oportunidades de golo. É isso que nos caracteriza. Sabemos que do outro lado vai haver uma equipa que nos criou muitas dificuldades no jogo da primeira volta, mas iremos sempre procurar a vitória", referiu.