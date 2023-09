Henrique Araújo quer estrear-se a marcar esta temporada diante de Andorra

A Seleção Nacional de Sub-21 Portugal tem de entrar em campo diante de Andorra com vontade de mostrar a sua qualidade, defendeu esta quinta-feira o avançado Henrique Araújo, que quer estrear-se a marcar esta época.

É o primeiro jogo de Portugal no Grupo G da qualificação para o Euro'2025 por ter disputado a fase final do Euro'2023, em junho e julho deste ano, no qual foi eliminado nos quartos de final pela Inglaterra, que viria a sagrar-se campeã europeia.

Andorra já fez três jogos neste grupo e ainda não perdeu, somando três pontos relativos a empates com a Bielorrússia (0-0, fora, e 1-1, em casa) e Ilhas Faroé (2-2, fora).

"Ainda vamos fazer uma análise à equipa da Andorra hoje, não tenho ainda um grande conhecimento sobre ela, mas da nossa parte, que é o mais importante, temos de entrar com muita vontade em mostrar o nosso valor e a nossa qualidade", disse o jogador na conferência de imprensa de antevisão da partida, no Estádio Municipal dos Arcos de Valdevez, pouco antes da última sessão de treino.

Para o avançado dos quadros do Benfica, de 21 anos, Portugal deverá "jogar um futebol coletivo e, a partir daí, o resultado e a exibição vão ser condizentes" com a qualidade da seleção.

De regresso a Portugal depois de um empréstimo ao Watford, do segundo escalão do futebol inglês, na segunda metade da época passada (oito jogos e zero golos), Henrique Araújo está de volta a Portugal, onde alinha no Famalicão, também emprestado pelos 'encarnados'.

O ponta-de-lança também ainda não marcou esta temporada, mas disse esperar fazê-lo diante da Andorra.

"É isso que os avançados querem e é um desafio para amanhã [sexta-feira], sim", disse.

O jogador, um dos 'sobreviventes' da última geração, será o capitão da equipa, sucedendo a Fábio Vieira (Tiago Dantas no Euro'23 pela ausência, por lesão, do médio do Arsenal), e deverá ser titular em Paços de Ferreira, diante da Andorra.

Sobre a integração dos mais novos, disse estar "a correr bem: quem veio, veio para ajudar e mostrar o seu valor e nós, os mais velhos, temo-los integrado da melhor maneira possível".

O grupo G é liderado pela Bielorrússia e por Andorra, ambas com três pontos em três jogos, Grécia e Ilhas Faroé contam um ponto, no único jogo disputado, enquanto Portugal e Croácia ainda não jogaram.

Portugal e Andorra defrontam-se a partir das 17H30 de sexta-feira, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, jogo que será arbitrado pelo neerlandês Jochem Kamphuis.