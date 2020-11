A convocatória de Rui Jorge para a tripla jornada da Seleção Sub-21

Rui Jorge convocou 23 jogadores para as três últimas partidas da Seleção Nacional sub-21 na fase de qualificação para o Europeu de 2021.





O Estádio Municipal de Portimão será o palco de dois encontros: frente à Bielorrússia (no próximo dia 12) e os Países Baixos (a 18).Já o jogo diante do Chipre, no dia 15, vai realizar-se no Estádio Municipal da Bela Vista (Parchal). Todos os jogos têm início marcado para as 19H30.Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton FC) e Luís Maximiano (Sporting CP);Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Nuno Mendes (Sporting CP), Pedro Pereira (FC Crotone), Thierry Correia (Valencia CF), Tiago Djaló (LOSC Lille) e Tomás Tavares (Desportivo Alavés);Médios: Daniel Bragança (Sporting CP), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino Luís (AS Monaco), Gedson Fernandes (Tottenham Hotspur FC), João Mário (FC Porto), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Vítor Ferreira (Wolverhampton Wanderers FC);Avançados: Dany Mota (AC Monza), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Filipe 'Jota' (Real Valladolid CF), Joelson Fernandes (Sporting CP) e Rafael Leão (AC Milan)