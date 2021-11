Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Chipre-Portugal, 0-1: só falta mesmo afinar a pontaria Seleção Nacional com pleno de triunfos no Grupo D mas três das quatro vitórias foram por 1--0





• Foto: André Sanano/FPF