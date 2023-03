Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portugal-Noruega, 3-0: Máquina oleada no embalo europeu Golos de Afonso Sousa, Vitinha e André Almeida carimbaram o triunfo do conjunto de Rui Jorge





FESTA. Afonso Sousa (à direita) abriu o ativo na Póvoa de Varzim

• Foto: José Gageiro/movephoto