A lista de convocados de Rui Jorge para o jogo com a Holanda

O selecionador português de futebol de sub-21 assumiu esta quinta-feira a intenção de manter a "estabilidade defensiva" no terceiro encontro da fase de qualificação para o Europeu de 2021 da categoria, diante da Holanda, frisando o objetivo de vencer."Será sempre importante [não sofrer golos], é um desafio para nós. A Holanda fez 10 golos e sofreu dois. É importante para a nossa estabilidade defensiva e partimos para este jogo com o objetivo de ganhar", referiu Rui Jorge, após a divulgação dos 23 convocados, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.Nos dois primeiros desafios do Grupo 7, Portugal venceu a seleção de Gibraltar, por 4-0, e da Bielorrússia, por 2-0.Para o selecionador sub-21, a equipa das quinas tem de estar ao "seu melhor nível" frente aos holandeses "agressivos e intensos", acreditando que vai dar "uma boa resposta".Portugal ocupa o primeiro lugar do agrupamento, com seis pontos, seguido das seleções de Bielorrússia, Holanda, Noruega, Chipre, todas com três, enquanto Gibraltar é última sem qualquer ponto.Apuram-se para o Europeu todos os vencedores dos nove grupos e o melhor segundo entre todos, sendo que os restantes vice-líderes vão disputar os 'play-offs' para ocupar as últimas quatro vagas na fase final.Portugal e Holanda defrontam-se em 11 de outubro, em Doetinchem, pelas 18:30 locais (17:30 em Lisboa).Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Mouscron, Bel), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol, Ing), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing), Thierry Correia (Sporting) e Tiago Djaló (Lille, Fra).Daniel Bragança (Estoril Praia), Domingos Quina (Watford, Ing), Filipe Soares (Moreirense), Miguel Luís (Sporting), Nuno Santos (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica) e Vítor Ferreira (FC Porto).Dany Mota (Juventus, Ita), Trincão (Sporting de Braga), Jota (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Rafael Leão (AC Milan, Ita).