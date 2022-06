Alexandre Penetra: «Queremos chegar ao último jogo com as contas arrumadas»

Alexandre Penetra, central do Famalicão, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo da Seleção Nacional sub-21 frente à Bielorrússia do dia 4 de junho, válido pela qualificação para o Euro'2023."Queremos chegar ao último jogo já com as contas arrumadas. Mas queremos ganhar os três. É esse o objetivo. Quanto ao favoritismo, temos de colocá-lo em campo. Somos melhores, individual e colectivamente, mas temos de mostrar e colocar isso em campo"."Esta é a nossa profissão. Estamos preparados e todos totalmente focados nos jogos e não nas férias. Agora o foco são os três jogos e prepará-los da melhor forma"."Cresci em todos os aspetos, como jogador e pessoa. Fiz uma boa época e vir à seleção é a recompensa por aquilo que fiz ao longo do ano"."Está muito motivado e confiante para o primeiro jogo, isso é o mais importante. A confiança está lá em cima, no máximo. E é isso que pretendemos"."É um sonho. É o sonho de todos nós chegar à seleção A. Agora para isso falta muito trabalho e é o que todos vamos fazer"."Se falarmos da seleção, sim, o Pepe e o Rúben (Dias)".