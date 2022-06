André Almeida: «Mostrámos dentro de campo que éramos superiores»

Portugal somou a nona vitória nos dez jogos de qualificação que realizou, num cenário que, de forma natural, deixou André Almeida satisfeito."Sabíamos que se não estivéssemos no nosso melhor ia ser difícil. Na 1ª parte faltou-nos a dinâmica e a intensidade com que costumamos jogar, mas retificámos isso ao intervalo. Entrámos muito fortes e marcámos logo dois golos, o que tornou o jogo mais fácil. Tivemos um percurso muito bom, fomos a melhor equipa sem sombra de dúvidas e mostrámos isso em todos os jogos. Estamos todos contentes com o nosso percurso, sabíamos que éramos superiores, mas mostrámos isso dentro de campo em todos os jogos. O Europeu é daqui a um ano, agora vamos de férias. Estamos muito contentes com o que fizemos na qualificação, depois logo veremos", referiu.O médio do V. Guimarães aproveitou ainda para felicitar Rui Jorge pelos 100 jogos à frente dos sub-21: "O míster está de parabéns, é um trabalho conjunto. A equipa técnica tem muita qualidade, assim como os jogadores, e dentro de campo mostramos isso. Este trajeto de 100 jogos com muitas vitórias mostra a qualidade do míster", disse.