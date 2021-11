André Almeida: «Segundo golo tinha tornado o jogo mais fácil»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Almeida lamentou que Portugal não tenha conseguido marcar mais golos na vitória diante de Chipre , em jogo a contar para a qualificação para o Euro'2023 de Sub-21."Nos primeiros minutos de jogo, Chipre assustou-nos e podia ter marcado, mas penso que demos uma grande resposta na 1.ª parte, marcámos o golo e criámos oportunidades. O segundo golo tinha tornado o jogo mais fácil. O adversário acreditou sempre e isso fez com que não marcássemos mais", começou por referir ao Canal 11, olhando depois a novo duelo com os cipriotas na terça-feira, em Faro."Temos de continuar com estes processos e aprefeiçoá-los. Estamos bem e a crescer jogo a jogo. Vamos preparar o próximo para conquistar os 3 pontos", finalizou o médio que fez a assistência para o golo de Gonçalo Ramos.