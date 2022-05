André Almeida: «Posso melhorar na parte ofensiva»

Ao terceiro dia do estágio da Seleção Nacional sub-21, o selecionador Rui Jorge já conseguiu finalmente contar com o grupo de trabalho completo. Nota de destaque para as presenças dos campeões nacionais, João Mário, Fábio Vieira e Francisco Conceição, assim como de Fábio Carvalho-oficializado na segunda-feira pelo Liverpool-, e ainda de David da Costa, extremo luso-francês, do Lens. O jogador, de 21 anos, estreia-se na lista de convocados.Entretanto, André Almeida, médio do V. Guimarães, reconhece que os 25 golos marcados até então- o segundo melhor registo da competição, apenas superado pela Alemanha (26)-, são a prova da qualidade do conjunto português, que defende a liderança do Grupo 4 frente à formação da Bielorrúsia, no dia 4 de junho."Mais do que os golos, relevo as oportunidades criadas durante as partidas. Temos jogadores de grande qualidade, alguns, inclusive, já jogaram Liga dos Campeões. Pessoalmente, considero que na parte ofensiva ainda posso melhorar, ou seja ter uma maior chegada à área contrária, fazer essa diferença", vincou o centrocampista vimaranense, que apontou um golo em 2021/22, curiosamente por Portugal, em quatro internacionalizações.