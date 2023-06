André Almeida: «Se trabalharmos e estivermos focados, podemos chegar muito longe»

André Almeida foi o primeiro dos 24 jogadores convocados por Rui Jorge a falar aos jornalistas no arranque da operação Euro’2023 e, sem fugir à responsabilidade de lutar pela conquista da competição, mostrou alguma cautela.

"Qualidade não falta ao grupo. Sabemos que é muito difícil, no futebol tudo pode acontecer e por vezes a melhor equipa não ganha, mas, se trabalharmos e estivermos focados, podemos chegar muito longe na competição. O foco está jogo a jogo", atirou o médio de 23 anos, destacando: "Vou dar o meu melhor e espero contribuir para ajudar sempre a equipa. Ainda não estudámos os adversários, mas o nosso foco está sobretudo em nós e nas nossas capacidades. Temos uma equipa forte, com jogadores com muita qualidade. O nosso grupo tem boas seleções, mas acredito que somos mais fortes, se estivermos focados."

O centrocampista do Valencia é um dos jogadores mais velhos na convocatória de Rui Jorge, pelo que assume alguma influência no grupo. "Temos a responsabilidade de transmitir aquilo que Portugal representa e o que os jogadores têm de sentir em campo. Mas temos um grupo muito bom e não precisamos de fazer isso com os mais novos que eles já sabem onde estão", atirou André, confessando a felicidade com os elogios de Roberto Martínez: "É sinal que estou a trabalhar bem. É um sentimento de orgulho o selecionador principal olhar para mim. Dá-me mais motivação para continuar a trabalhar e possivelmente um dia ser chamado [à Seleção]. Agora estou focado nos sub-21, o Europeu é muito importante."