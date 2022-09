André Almeida vem de um golo pelo Valencia e garante: «Posso chegar à Seleção principal»

André Almeida, médio que no sábado fechou o 3-0 do Valencia ao Celta de Vigo (jornada 6 da Liga Santander), é um dos 23 futebolistas que Rui Jorge chamou para o estágio da seleção de esperanças, na Covilhã, preparação que terá como um dos pontos altos o particular com a Geórgia, sábado, a partir das 17 horas. Vincando a necessidade de os sub-21 crescerem como grupo rumo ao Europeu de 2023, o ex-V. Guimarães também falou dos seus objetivos, com os AA no horizonte.





"Claro que tenho o objetivo de chegar à Seleção principal. É um sonho e, com trabalho, penso que o posso conseguir", atirou aos jornalistas em conferência de imprensa, depois de tocar nos primeiros tempos a vestir a camisola dos che: "É um desafio novo. Estou muito motivado e com muita ambição; estou muito feliz, mas preciso de continuar a trabalhar. Agora estou focado na seleção e vou dar sempre o meu melhor por este país."Numa convocatória com muitas novidades (dos 23, 7 não somam qualquer internacionalização dos sub-21), André vai puxar precisamente pelos novatos, garantiu: "Este é um espaço vencedor: entramos em todos os jogos para ganhar, temos um particular pela frente, mas estamos aqui para evoluir como grupo. Temos novos colegas e é preciso integrá-los muito bem… Estou aqui há algum tempo e tenho essa função, também."

O estágio na Covilhã tem, além de ser o pontapé de saída na preparação do Euro que se disputará entre Roménia e Geórgia, um caráter solidário, dado que as receitas do duelo a disputar-se no Estádio Municipal José dos Santos Pinto vão reverter a favor da Associação Guardiões da Serra da Estrela. O bilhete de cada entrada tem o custo de 2 euros.