António Silva: «O facto de estar a jogar na Champions e de estarem a falar muito de mim não importa muito»

António Silva cumpriu este sábado a estreia pelos sub-21 portugueses com apenas 18 anos. O central do Benfica explicou o que lhe vai na alma e que já aguardava atingir este escalão há muito tempo."Acima de tudo, estou muito agradecido por estar neste espaço, é um privilégio para mim estar nos sub-21. Era algo que queria há muito tempo. O facto de estar a jogar na Champions e de estarem a falar muito de mim não me importa muito, o importante é a vitória e a preparação para o Europeu", frisou em declarações ao Canal 11 após a vitória (4-1) sobre a Geórgia."Todos os jogadores que viram aqui pela primeira vez trabalharam todos no limite, penso que o míster está contente, demos todos o máximo", atirou o central das águias, instado ainda sobre a hipótese de estar no Euro sub-21 ou mesmo no Mundial de primeira categoria, no Qatar."Vou dar o meu melhor, mas as escolhas são depois dos treinadores", relevou António Silva.