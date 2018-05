A Seleção Nacional de sub-21 fez esta segunda-feira o primeiro treino de preparação para o particular com a Itália, agendado para sexta-feira no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.Na sessão marcaram presença os seis estreantes chamados por Rui Jorge: Diogo Leite, João Queirós, Bruno Jordão, Bruno Costa, João Filipe e André Vidigal.Fora dos trabalhos ficaram João Félix, com uma mialgia de esforço na coxa direita, e Gil Dias, que ainda está a viajar de Itália e só vai treinar na terça-feira.

Autor: André Ferreira