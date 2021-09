Arranque dita oito estreias

O arranque da qualificação para o Euro sub-21 de 2023 foi oportunidade para tomar o pulso à qualidade desta nova geração. Rui Jorge não ‘desiludiu’, promovendo oito estreias no grupo nacional: o guarda-redes João Gonçalves, os defesas Eduardo Quaresma e Tomás Händel, os médios André Almeida, Paulo Bernardo e Tiago Dantas e os avançados Fábio Silva e Gonçalo Borges mereceram a confiança do técnico e mostraram pormenores de qualidade.

No final da partida, o entusiasmo nas bancadas cativou os jogadores. Tiago Dantas tirou ‘selfies’ com o público mas quem ficou com as ‘orelhas a arder’ foi Paulo Bernardo, que entusiasmou-se com as várias solicitações. Teve de ser chamado por um responsável da FPF para regressar ao balneário...