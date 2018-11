Bruno Costa afasta pressão, mas quer vencer Polónia para estar no Europeu sub-21

O médio português Bruno Costa disse este domingo que a seleção de sub-21 tem como objetivo vencer a Polónia, no playoff de acesso à fase final do Euro'2019, porém assegurou que a equipa não está pressionada."Estamos muito focados nestes dois jogos, que são muito importantes. Queremos muito estar na fase final do Europeu e a equipa está muito concentrada para ganhar estes dois jogos", começou por dizer Bruno Costa, em conferência de impressa.Apesar de contar com apenas duas internacionalizações ao serviço seleção orientada por Rui Jorge, o atleta do FC Porto, de 21 anos, considera que o grupo não sente pressão para marcar presença no Campeonato da Europa de 2019, em Itália."Vamos jogar para ganhar, é o ADN desta seleção. Conseguir ganhar lá o jogo e aqui também. Não há pressão e sabemos o que temos de fazer. Sabemos o que queremos", sublinhou.Entre elogios aos polacos, Bruno Costa falou também em "motivação adicional", face à presença assídua em fases finais por parte da geração de jogadores nascidos em 1997."Sabemos que a Polónia na fase de grupos não perdeu nenhum jogo. Eles são fortes e estamos preparados. Nós somos um grupo muito forte também e unido", analisou.A seleção portuguesa de sub-21 desloca-se à Polónia em 16 de novembro e recebe a seleção polaca quatro dias depois em Chaves.O primeiro duelo será no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17:00 (horas de Lisboa), e o jogo decisivo da eliminatória será à mesma hora no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Trás-os-Montes.