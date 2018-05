Bruno Jordão confessou que "não estava à espera desta chamada aos sub-21". O médio-centro é um dos seis estreantes nas escolhas de Rui Jorge para o particular de sexta-feira com a Itália, mas tem um objetivo bem definido. "Espero estar no Europeu. Confesso que não estava à espera desta chamada aos sub-21. Foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável. Os sub-21 estão numa fase de apuramento para o Europeu e estamos bem classificados. Este estágio é mais uma oportunidade para mim, para mostrar o meu valor, poder aprender mais e poder representar o país da melhor forma", frisou o jogador da Lazio.

Depois de ter assumido o meio-campo da U. Leiria (Campeonato de Portugal) com apenas 16 anos, foi contratado pelo Sp. Braga. Mas na cidade dos arcebispos ficou apenas um ano, já que a Lazio não perdeu tempo em contratar o promissor centro-campista. "O futebol é um pouco diferente. Senti algumas dificuldades no início em termos de adaptação ao sistema tático, pois eles têm ideias próprias. Para mim foi uma mais-valia, porque aprendi muito taticamente. Cresci como jogador e pessoa. Sou inteligente e leio bem o jogo. Tenho boa qualidade de passe. Não tenho medo de assumir o jogo, seja em boas ou más situações. Gosto de jogar, ter a bola, fazer a equipa jogar. Gosto de organizar a equipa", assumiu ainda o médio, de 19 anos, numa conferência em que surpreendeu os jornalistas pelo bom discurso apresentado.





Continuar a ler

Bruno Fernandes é exemplo a seguir



Tal como Bruno Fernandes, Bruno Jordão rumou a Itália ainda muito novo. Depois da U. Leiria, Jordão rumou a Braga e a seguir viajou para Roma. O jogador da Lazio tem Bruno Fernandes como exemplo e "espera conseguir fazer um percurso semelhante" ao do jogador do Sporting. "Temos um percurso parecido, mas a evolução e o percurso dependem de cada um. O Bruno Fernandes teve um bom percurso, afirmou-se. Tenho o Bruno como uma referência, mas trabalho todos os dias para mim, para poder estar mais perto de alcançar um alto nível", afirmou. Tal como Bruno Fernandes, Bruno Jordão rumou a Itália ainda muito novo. Depois da U. Leiria, Jordão rumou a Braga e a seguir viajou para Roma. O jogador da Lazio tem Bruno Fernandes como exemplo e "espera conseguir fazer um percurso semelhante" ao do jogador do Sporting. "Temos um percurso parecido, mas a evolução e o percurso dependem de cada um. O Bruno Fernandes teve um bom percurso, afirmou-se. Tenho o Bruno como uma referência, mas trabalho todos os dias para mim, para poder estar mais perto de alcançar um alto nível", afirmou.

Autor: André Ferreira