Carlos Borges antevê jogo com a Grécia: «Não têm nada a perder. Vamos tentar dar o nosso melhor»

O futebolista Carlos Borges avisou esta terça-feira que a seleção portuguesa de sub-21 tem de estar bem preparada para a visita de segunda-feira à Grécia, que "não tem nada a perder" na fase de apuramento para o Euro'2025.

"Eles não têm nada a perder. Vão sair com garra, mais atitude e nós vamos tentar dar o nosso melhor e ganhar outra vez", disse o extremo do Ajax, em conferência de imprensa realizada em Lagos, no distrito de Faro, onde a seleção está a estagiar.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).

"Nós sabemos que têm uma boa seleção. Não vai ser um jogo fácil. [O 2-0] não foi um jogo fácil, mas com a nossa qualidade conseguimos ganhar e fomos superiores", destacou Carlos Borges.

O extremo, de 19 anos, que no início da época se transferiu do Manchester City para o Ajax, elogiou a mentalidade vencedora da seleção portuguesa de sub-21.

"O nosso objetivo é sempre ganhar, custe o que custar. Às vezes não dá, mas a nossa mentalidade é para ganhar todos os jogos que nós jogamos e vamos continuar a fazer isso", salientou.

Dos 23 convocados, o guarda-redes João Carvalho (Sp. Braga) continua ausente - está a trabalhar com a seleção principal - e só se apresentará no Algarve na quarta-feira.

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para 20 de novembro, às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Croácia (três jogos) e Ilhas Faroé, com sete, Grécia, com cinco, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.