Celton Biai: «Mais um jogo sem sofrer golos pode fazer a diferença no final»

Celton Biai realçou a importância da vitória na Islândia e ainda o facto da equipa das Quinas ainda não ter sofrido golos nos três jogos de apuramento para o Euro'2023 que realizou.





"Foi um jogo muito difícil num campo destes, frente a uma equipa que é fisicamente muito forte. A nossa equipa impôs-se bem e é uma grande vitória", apontou o guardião português ao Canal 11."Estamos em primeiro e agora queremos continuar assim. Mais um jogo sem sofrer golos, o que é importante, porque pode fazer a diferença no final", acrescentou Biai, que depois foi questionado acerca de qual foi a defesa mais difícil que fez no encontro."Não estou a ver isso. No jogo não penso nisso. Só tenho de fazer o meu trabalho e ajudar a equipa para conquistar os três pontos", concluiu.