Chiquinho substitui Francisco Conceição na Seleção de sub-21

Francisco Conceição, extremo do FC Porto, foi dispensado da Seleção Nacional sub-21 devido a lesão. Para o seu lugar foi chamado Chiquinho, do Estoril, que faz a estreia em convocatórias para os sub-21 e junta-se ao grupo de trabalho durante a tarde.A seleção das quinas concentrou-se hoje em Lagos, no Algarve, tendo em vista a preparação para os dois próximos jogos de qualificação para o Euro'2023, ambos diante do Chipre, marcados para dia 12 (sexta-feira) e dia 16 (terça-feira).