Diego Moreira antevê jogo com a Bielorrússia: «Temos de entrar concentrados para poder ganhar»

O extremo Diego Moreira considerou este domingo que a seleção sub-21 portuguesa é superior à congénere bielorrussa, próxima adversária na qualificação para o Europeu de futebol da categoria, em 2025, mas precisa de entrar forte para vencer o jogo.

"Somos muito melhores tecnicamente, e taticamente também, acho eu. Temos jogadores com enormes qualidades, mas temos de entrar fortes, concentrados e unidos para poder ganhar o jogo", lançou o jovem de 19 anos, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A jovem equipa das 'quinas' já está na Arménia, onde vai defrontar na terça-feira, no estádio Armavir, a Bielorrússia, depois de ter batido Andorra, por 3-0, na sua primeira partida do Grupo G.

"Temos de entrar em cada jogo da mesma forma, com bom espírito e vontade de ganhar. Não há nenhum jogo fácil. Esperamos um adversário com qualidade, mas vamos dar tudo para obter os três pontos", vincou Diego Moreira, que alinha no Lyon por empréstimo do Chelsea.

Face ao triunfo sobre Andorra, Diego Moreira destacou o espírito de equipa, mas considerou que Portugal tem espaço para melhorar o capítulo da finalização, além de elogiar a forma como foi recebido nos sub-21 pelos colegas mais experientes.

"Tem sido bastante fácil, porque os jogadores ajudam muito a integrar o grupo, falam com toda a gente e, depois, ajudam também em campo a dar confiança. Temos um grupo unido", assinalou.

Com o triunfo na sexta-feira frente a Andorra, em Paços de Ferreira, Portugal, que apenas disputou uma partida, está no segundo lugar do Grupo G com três pontos, os mesmos que somam Bielorrússia e Andorra (ambas em quatro jogos), e com menos um ponto do que o líder Ilhas Faroé (dois jogos), enquanto a Grécia tem um ponto em um jogo e a Croácia ainda não jogou qualquer partida.