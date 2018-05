Continuar a ler

"Não acho que a idade seja muito relevante. Tenho experiência nos outros escalões e já joguei com alguns deles [jogadores]. A aprendizagem é bastante rápida e estar aqui tem a ver com o trabalho. Temos o exemplo do Rúben Dias, que, com a idade que tem, já chegou à equipa principal", começou por enaltecer, em conferência de imprensa.Contudo, o estreante nas convocatórias do selecionador Rui Jorge não deixou de se mostrar surpreso pela chamada para o embate particular diante da Itália, na sexta-feira."Fiquei surpreendido, não estava à espera. O objetivo é sempre trabalhar, ter uma ambição muito grande e é sempre um orgulho representar o meu país. Fiquei muito contente mesmo", contou.O central da equipa B dos dragões, que somou mais de 4.000 minutos esta temporada, referiu ainda que os portugueses Bruno Alves e Pepe são os jogadores com que mais se identifica, confessando que "tenta ser um bocadinho de cada um e aprender com os dois".E prosseguiu, definindo-se como um defesa que gosta de se superiorizar nos duelos com os avançados: "Sou um central muito concentrado no jogo, agressivo nos duelos, tento sempre sair a jogar da melhor forma e nos desarmes também acho que sou forte."Para o desafio com a Itália, Diogo Leite desconhece as individualidades dos transalpinos, mas sublinha que vai ser "um jogo difícil e vai servir de preparação" para o Europeu de 2019, precisamente em solo italiano.A terminar, mostrou-se confiante na prestação da seleção A na Rússia: "Portugal pode fazer um grande Mundial. Temos grandes expectativas com os jogadores que temos, que são muito bons. Acho que vamos fazer um grande Mundial."O jogo particular entre a seleção portuguesa sub-21 e a congénere da Itália, anfitriã do próximo Europeu, está marcado para sexta-feira, às 17h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.