Eduardo Quaresma chamado aos sub-21 após saída do lesionado David da Costa

Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting aos alemães do Hoffenheim, foi chamado esta segunda-feira à seleção de sub-21, para os jogos particulares com a República Checa e Japão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O central, de 20 anos, entra na convocatória dos 23 jogadores escolhidos pelo selecionador Rui Jorge, face à saída de David da Costa, médio ofensivo dos franceses do Lens, que se encontra lesionado.

"O defesa central, que já treina em Lagos na tarde desta segunda-feira, foi convocado para o lugar de David da Costa (Lens), dispensado dos trabalhos por lesão", especifica a FPF no seu site oficial.

As partidas com República Checa e Japão, de preparação para o Europeu de sub-21 em 2023, estão agendadas para 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambas jogadas no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19H15.

Portugal está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Francisco Meixedo (FC Porto) e Samuel Soares (Benfica).

Defesas: André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Vital (Estoril Praia), Gonçalo Inácio (Sporting), João Mário (FC Porto), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha, Fra), Pedro Malheiro (Boavista) e Eduardo Quaresma (Hoffenheim, Ale).

Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol), André Almeida (Valência, Esp), Fábio Vieira (Arsenal, Ing), Fábio Carvalho (Liverpool, Ing), José Carlos (Vitória de Guimarães), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (PAOK, Gre) e Vasco Sousa (FC Porto).

Avançados: Fábio Silva (Anderlecht, Bel), Francisco Conceição (Ajax, Hol), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Sp. Braga).