Eduardo Quaresma sentiu dores musculares no treino dos Sub-21

Eduardo Quaresma esteve sentado no banco de suplentes durante o início do treino da seleção portuguesa de Sub-21, nesta terça-feira, alegando dores musculares nas coxas, sentidas logo na primeira corrida e aquecimento no relvado. No entanto, a lesão do jogador do Sporting não aparenta ser de gravidade suficiente para justificar uma substituição de última hora na convocatória, pelo que Rui Jorge ainda deverá contar com o defesa, no jogo com a Bielorrússia, na sexta-feira.Noutro sentido, João Carvalho já foi totalmente integrado nos treinos. O guarda-redes do Sp. Braga tinha jogado pelos sub-23 dos guerreiros na Liga Revelação e encontrava-se, ontem, em recuperação física. Hoje já foi visível no aquecimento com os outros guardiões do plantel e a disponibilidade é absoluta.Renato Veiga, Rafael Rodrigues e Henrique Araújo foram outros dos jogadores vistos a fazer corrida, juntamente com os outros elementos, e estão aptos para trabalhar a 100% às ordens do selecionador nacional.