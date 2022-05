Fábio Silva: «Somos quase obrigados a garantir a qualificação»

Fábio Silva foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao duelo da Seleção Nacional sub-21 frente à Bielorrússia do dia 4 de junho, válido pela qualificação para o Euro'2023. O avançado português elogiou a qualidade da equipa das quinas e garantiu que Portugal está focado em ganhar."Sabemos que só precisamos de duas vitórias, mas estamos sempre focados jogo a jogo e agora é a Bielorrússia. Se estivermos ao nosso melhor nível vamos conseguir qualificar-nos e ganhar todos os jogos"."Sim, sabemos que estamos muito perto desse objetivo. Temos convicção e somos quase obrigados a garantir essa qualificação. Focados em nós próprios, com objetivo de ganhar, fazemos sempre isso e desta vez não vai fugir à regra"."Sim, normal. Todos os jogadores têm de passar por bons e maus momentos. Lido bem com isso. Se estou onde estou com a idade que tenho é porque sempre lidei bem com a pressão. Isso passa-me ao lado. Estou focado em melhorar o meu jogo e ajudar os sub-21. Coisas de clubes, época boa ou não, isso deixo para vocês. Feliz por voltar, ver toda a gente e focado em ajudar a equipa de sub-21"."Sabemos que somos uma equipa muito ofensiva, que gosta de controlar jogo, pedir bola na profundidade. O mister pede que os avançados olhem mais para o espaço nas costas da defesa. Depois a qualidade na frente que há, com jogadores para nos passar a bola. Temos essa sorte. A qualidade dos quatro avançados deixa o mister com tranquilidade que muitas pessoas não têm"."Não é nada fácil perder um jogador nesta fase. Sabemos que são coisas que não controlamos, pode aparecer a qualquer um e o Gonçalo teve esse infortúnio (Covid-19). O que é bom na seleção é que sai um, entra outro, e a qualidade mantém-se ou aumenta. O Rodrigo, como todos os outros, fazemos sempre questão de ambientar na equipa. Ter cá o irmão ajudou e ajuda sempre. Mas ele dá-se bem com toda a gente. Ambos devem estar orgulhosos por estarem aqui na Seleção".