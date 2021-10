Fábio Vieira: «Na primeira parte não fomos iguais a nós próprios»

Fábio Vieira apontou o golo que deu o triunfo a Portugal na Islândia e, no final do encontro, destacou a melhoria do jogo da equipa das Quinas no segundo tempo.





"Sentimos dificuldades sabemos que íamos encontrar uma equipa forte fisicamente, num campo difícil e com um clima frio que não estamos habituados. Na primeira parte não fomos iguais a nós próprios, mas corrigimos e fomos melhores na segunda", frisou ao Canal 11.E acrescentou: "Acaba por ser justo. Ambos tiveram oportinidades, mas somos fortes nestes pormenores e aproveitámos as oportunidades. Foi importante não sofrer golos e continuamos na luta pelo 1.º lugar."O médio do FC Porto abordou depois o lance do golo. "Foi uma pressão coletiva. Obrigámos o adversário a cometer o erro e eu estou cá para ajudar a equipa, como todos os meus companheiros. Temos de continuar a trabalhar e encarar os próximos jogos com a máxima seriedade possível", concluiu.