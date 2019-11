Fábio Vieira: «Não existe qualquer tipo de pressão»

Ainda a fresco após a estreia na Seleção Nacional sub-21, Fábio Vieira assumiu a responsabilidade e foi o porta-voz da equipa portuguesa que, na próxima terça-feira, visita a Noruega no quarto jogo da qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.

A estreia, como já era expectável, foi o primeiro tópico abordado e o médio do FC Porto não escondeu a satisfação. "Foi uma sensação fantástica. Isto era algo que eu já ambicionava há algum tempo e, felizmente, consegui. Agora tenho de continuar a trabalhar para merecer o meu espaço nesta Seleção", referiu o jogador, de 19 anos, frisando que, apesar do nulo, o jogo com a Eslovénia foi um "bom teste": "A equipa esteve bem e andámos sempre à procura do golo. O resultado não foi o que esperávamos, mas preparámo-nos bem para a partida contra a Noruega e isso é o mais importante."

Após a derrota na última jornada, por 4-2, frente à Holanda, ganhar à Noruega é obrigatório, mas Fábio Vieira garante que a Seleção Nacional está "supertranquila". "Para esta partida não existe qualquer tipo de pressão. Vamos encará-la como qualquer outra, com um único pensamento: ganhar. É verdade que, contra a Holanda, não conseguimos o resultado pretendido, mas esse jogo já passou, já não interessa. Estamos completamente focados na Noruega", salienta o criativo.

Em relação ao adversário, o jogador, que faz parte da geração que na temporada passada ganhou a UEFA Youth League pelo FC Porto, está à espera de uma equipa mais perigosa do que a Eslovénia, mas garante que os portugueses estão preparados. "Vai ser uma Noruega muito complicada de expor, pois faz-se valer pela consistência defensiva. Temos de continuar fiéis a nós próprios, à nossa ideia de jogo, e marcar golos, claro. Só assim é que vamos conseguir somar mais três pontos", concluiu.

Entretanto, a Noruega bateu ontem Chipre, por 2-1, e subiu ao 2º lugar do grupo, ultrapassando Portugal. Posto isto, este encontro ganha uma importância ainda maior.