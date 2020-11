Fernando Gomes parabeniza seleção sub-21 pelo apuramento para o Euro'2021

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), felicitou este domingo o apuramento da seleção portuguesa de sub-21 para a fase final do Campeonato da Europa do próximo ano. Em mensagem publicada no sítio oficial da FPF, o dirigente sublinhou ainda o "momento de afirmação geracional" que as equipas nacionais e o futebol português atravessa.





"A Seleção Nacional de sub-21 garantiu hoje, mais uma vez, presença numa fase final do Campeonato da Europa da categoria.Felicito calorosamente todos os jogadores que participaram nesta campanha, bem como a equipa técnica e todo o restante staff. O vosso apuramento deixa todo o futebol, desporto e o próprio País orgulhosos.Não posso, nesta hora de grande alegria, deixar de dirigir uma palavra especial ao Rui Jorge, que nos próximos dias completará dez anos ao serviço da FPF. Esta qualificação tem também por isso um significado especial.Finalizo com uma palavra de agradecimento para todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram decisivamente para mais este momento de afirmação geracional da qualidade e talento que existe entre nós", pode ler-se.