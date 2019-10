Filipe Soares aponta à vitória no confronto dos sub-21 com a Holanda

O médio do Moreirense Filipe Soares disse esta terça-feira que o único pensamento da seleção sub-21 de Portugal é vencer a Holanda no terceiro encontro do Grupo G da fase de qualificação para o Europeu de 2021."Todos os jogos são para vencer e vamos lá para tentar ganhar, com a mesma ambição de outros jogos. Este deve ser o jogo mais difícil do grupo, mas queremos ganhar", disse o médio de 20 anos.Ainda sobre o confronto com a Holanda, Filipe Soares assumiu que ainda não conhece bem a equipa laranja, mas salientou que "Portugal entra em todas as competições para ganhar" e que este poderá ser um encontro decisivo nas contas finais."Pode vir a ser decisivo para o primeiro lugar, por isso vamos tentar ganhar todos os jogos e, se assim for, vamos estar em primeiro no final", disse Filipe Soares, frisando que o objetivo final desta caminhada é vencer o Europeu em 2021."O nosso objetivo é chegar à fase final e ganhar o Europeu. Por agora, esse objetivo passa por vencer a Holanda", salientou o jogador.Sobre a chegada ao grupo orientado por Rui Jorge, o jogador do Moreirense diz-se "orgulhoso" de representar a seleção portuguesa."É um orgulho representar a seleção e fazer parte da enorme história da nossa equipa. No fundo, é o sonho de qualquer menino que joga futebol. É um passo que traz muita responsabilidade, mas também dá muito prazer", disse o jogador que este ano se estreou na I Liga ao serviço do Moreirense.Portugal joga o terceiro encontro do Grupo G da fase de qualificação para o Europeu de 2021 da categoria diante da Holanda.A equipa treinada por Rui Jorge ocupa o primeiro lugar do agrupamento, com seis pontos, seguido das seleções de Bielorrússia, Holanda, Noruega e Chipre, todas com três, enquanto Gibraltar é última sem qualquer ponto.Apuram-se para o Europeu todos os vencedores dos nove grupos e o melhor segundo entre todos, sendo que os restantes vice-líderes vão disputar o playoff para ocupar as últimas quatro vagas na fase final.Portugal e Holanda defrontam-se em 11 de outubro, em Doetinchem, pelas 18:30 locais (17:30 em Lisboa).