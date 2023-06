Francisco Conceição e o duelo com a Holanda: «A margem de erro é mínima»

Francisco Conceição fez, esta sexta-feira, a antevisão ao duelo de amanhã entre Portugal e Holanda (17 horas), válido pela 2.ª jornada do Europeu de sub-21, considerando que a Seleção Nacional encara o encontro como "uma final" depois ter perdido frente à Geórgia na ronda inaugural (2-0) "Preparámos [o jogo] da melhor forma, fisicamente e psicologicamente. Sabemos que vai ser duro. [Contra a Geórgia] Foi um jogo ingrato, mas não podemos pensar nos erros. Temos de pensar no próximo jogo e dar uma boa resposta", começou por dizer à RTP3.E prosseguiu, quando questionado acerca de uma possível entrada no onze inicial: "Não sei. Contra a Geórgia fiz o meu papel para ajudar a equipa, mas não consegui ajudar da forma que queria. Agora há que pensar nos próximos jogos em que só dependemos de nós"."Existe sempre perigo. São jogos em que a margem de erro é mínima, se perdermos um fica difícil. Temos de pensar que o próximo jogo é uma final e vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos"."Acho que todas as seleções que vêm aqui lutam por um objetivo. Não somos favoritos, somos candidatos, mas temos de o demonstrar dentro de campo. O próximo jogo é uma boa forma de nos redimirmos do jogo com a Geórgia"."Têm muita qualidade. Sabemos que vai ser um jogo muito duro para nós, mas para eles de certeza que será também muito difícil. Vamos tentar ganhar".