Gonçalo Ramos: «Foi importante vencer para cimentar posição como líderes do grupo»

Gonçalo Ramos realçou a importância da vitória de Portugal em Chipre para manter liderança do grupo de apuramento para o Euro'2023 de Sub-21."Foi importante vencer para cimentar a posição como líderes do grupo e vir ganhar a um adversário difícil", vincou o avançado decidiu o encontro em declarações ao Canal 11, ele que já soma cinco golos em quatro encontros nesta fase de qualificação."É sempre importantes marcar e poder ajudar a equipa, mas é fruto do trabalho de todos", destacou, antes de lamentar a falta de eficácia da equipa das Quinas neste encontro."Tivemos mais oportunidades e criámos mais do que Chipre, mas falhámos. Vamos olhar para isso e melhorar no próximo jogo contra Chipre", concluiu.