Graça Freitas confirma seis casos positivos na comitiva da seleção da Bielorrússia

Graça Freitas esclareceu esta quarta-feira os casos positivos de covid-19 na comitiva da Bielorrússia que ontem obrigaram ao adiamento do jogo com a seleção de Sub-21 de Portugal.





"Ontem perante o aparecimento de três casos positivos e a UEFA tomou a decisão de adiar o jogo e, nós, na saúde, tomámos a decisão de testr todos os envolvidos - jogadores, equipas técnicas e médicas, todos). Foram feitos 36 testes e mais três deram positivo. Neste momento, a comitiva da Bielorrússia tem 6 casos positivos. A data para se realizar o jogo é decisão da UEFA. A UEFA está articulada com a FPF e esta com a DGS. Os jogos só se realizam quando houver condições", afirmou a diretora-geral da Saúde em conferência de imprensa, abordando igualmente o regresso do público aos estádios , num dia em que se verificaram 646 novos casos em Portugal