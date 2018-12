Holanda no caminho de Portugal na corrida ao Europeu de sub-21 de 2021

A seleção portuguesa de Sub-21 vai defrontar as congéneres da Holanda, Noruega, Bielorrússia, Chipre e Gibraltar na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, em resultado do sorteio realizado esta terça-feira em Nyon (Suíça).Portugal, que tem como melhor desempenho as presenças nas finais do torneio em 1994 e 2015, perdidas frente à Itália e Suécia, respetivamente, ficou inserido no Grupo 7 da ronda de apuramento, constituída por nove agrupamentos.A seleção holandesa, vencedora do Europeu em 2006, numa edição realizada em Portugal, e em 2007, no seu país, é a mais forte adversária da 'equipa das quinas' na luta pelo primeiro lugar do grupo, o único que proporciona a qualificação direta para a fase final da prova, que vai decorrer em junho de 2021.Os segundos classificados com melhor registo frente ao primeiro, terceiro, quarto e quinto colocados da sua 'poule' irão disputar um playoff para determinar a última seleção qualificada, que se juntará aos vencedores dos nove agrupamentos e às coanfitriãs da fase final, Hungria e Eslovénia, apuradas diretamente.A fase de qualificação vai disputar-se entre 18 de março de 2019 e 13 de outubro de 2020, enquanto os dois jogos do 'play-off' estão agendados para 9 e 17 de novembro de 2020.