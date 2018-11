João Félix: «Muito importante não sofrer golos»

Ganhar já era bom, mas consegui-lo na casa do adversário sem sofrer golos foi ainda melhor. Esta é a ideia transmitida pelo jovem João Félix no final do encontro. "É um passo importante. A vitória aqui era importantíssima, mas o mais importante era não sofrer golos. E conseguimos. Foi excelente. Vamos agora esperar pela segunda mão para tentar resolver em Chaves", começou por comentar o avançado do Benfica.

Com apenas 18 anos, foi uma das figuras da partida e até fez a assistência para o único golo do encontro. De qualquer forma, num discurso ambicioso, reconhece que estar em Itália, no próximo ano, é um forte desejo que tem. "Os Europeus são sempre Europeus, ainda mais numa prova para mais velhos vai ser muito importante para mim lá estar", assinalou, ele que é mesmo o mais jovem do grupo, embora saliente que ainda falta mais um capítulo nesta partida a duas mãos.

Para o próximo duelo, a realizar já na terça-feira, em Chaves, João Félix salienta que, ao contrário do que aconteceu ontem, a Polónia não se vai limitar a jogar na expectativa.

"Agora, eles são capazes de jogar um pouco no risco, precisam de ganhar, precisam de ir em busca dos golos, e será isso que irão fazer no próximo jogo", perspetivou o dianteiro que, ainda assim, considera que isso pode ser benéfico para as transições rápidas: "Nós conseguimos ter controlo do jogo, conseguimos ter posse de bola, mas também somos fortes na situação de contra-ataque e, sempre que podemos, aproveitamos."