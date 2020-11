João Mário: «Temos de estar focados e concentrados no que temos de fazer»

Os sub-21 de Portugal precisam de ganhar à Bielorrússia, Chipre e Países Baixos no Algarve para vencer o grupo 7 de qualificação para o Europeu'2021, missão que o futebolista João Mário confia que será cumprida com sucesso.

"Temos de estar focados, concentrados no que temos de fazer [...]. Sabemos que temos de ganhar os três jogos para passar em primeiro lugar e vamos lutar por isso", prometeu o jovem dos quadros do FC Porto.

A equipa de Rui Jorge está em segundo lugar, com 18 pontos em sete jogos, a seis dos Países Baixos, que lideram com 24 e um jogo a mais, enquanto a Noruega é terceira, com 10 pontos.

"Pressão vamos ter sempre, pertencemos a uma equipa que quer sempre ganhar, que luta sempre para vencer a pressão fica sempre do nosso lado, como é óbvio. No entanto, estamos habituados a isso e queremos os três pontos em todos os jogos", vincou.

Apuram-se para o Europeu da Eslovénia e Hungria os vencedores de cada grupo e os cinco melhores segundos classificados entre os nove agrupamentos.

Portugal defronta a Bielorrússia na quinta-feira no Estádio Municipal de Portimão, onde no dia 18 disputa o encontro decisivo com os Países Baixos; pelo meio, no domingo, os lusos jogam com o Chipre no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

Os três desafios, todos às 19h30, não vão contar com público, mas, ainda assim, João Mário assume que jogar em casa é sempre vantajoso, até porque os atletas sentem a onda positiva em torno da seleção.

"É sempre um fator a nosso favor. Apesar de os adeptos não estarem no estádio, sentimos sempre muito apoio. Sabemos que estarão sempre connosco, sentimos isso", reforçou.

O atleta de 20 anos regressa às opções de Rui Jorge depois de se ter estreado a 4 de setembro em Chipre, marcando o último golo do triunfo por 4-0. "Esta é a segunda vez que venho, estou muito feliz [...]. Espero poder mostrar o meu valor e provar ao 'mister' que mereço a oportunidade de continuar aqui neste espaço. Quero ser mais um ajudar a equipa rumo à qualificação", sublinhou.

Define-se com um "jogador rápido, que gosta de encarar os adversários no '1x1'" e tem como referências Bruma, Hazard, Cristiano Ronaldo e Neymar, embora seja o nome João Mário que quer inscrever nas melhores páginas do futebol.

Na quarta-feira, os sub-21 treinam às 17:00 e às 18:50 o selecionador Rui Jorge faz, em conferência de imprensa, a antevisão do encontro com a Bielorrússia.