José Carlos à procura da primeira internacionalização por Portugal

No primeiro dia de concentração da Seleção Nacional de sub-21, na Cidade do Futebol, o médio José Carlos foi o porta-voz do conjunto luso. O centro-campista do Varzim espera poder alcançar nos próximos três jogos - os últimos desta fase de apuramento -, a primeira internacionalização com a camisola de Portugal."Estamos todos ao mesmo nível. Se o 'mister' me chamou, é porque viu em mim capacidade para jogar neste espaço. No meu clube, fiz o meu trabalho e aqui quero fazer o mesmo. Cabe ao treinador tomar essa decisão. Eu vou continuar a trabalhar para que isso [a estreia] possa acontecer", desejou o jogador, de 20 anos.Questionado sobre se o facto de os jogadores lusos estarem sem competição há algum tempo poder influenciar o desempenho em campo frente à Bielorrússia, José Carlos recusou encarar esse tema como uma 'desculpa'."Não estamos parados há muito tempo. Vamos ter agora uma semana para adquirir o ritmo. Acredito que se estivermos nos nossos níveis normais de concentração e qualidade, vamos conseguir fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", finalizou.