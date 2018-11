Jota falha arranque e Pereira rende Ivanildo

Na sessão de trabalho que marcou o arranque da ‘operação Polónia’, para o playoff de acesso à fase final do Euro’2019 sub-21, que se vai disputar em Itália e São Marino, o selecionador Rui Jorge não teve as melhores notícias. A ausência do extremo Jota, com problemas físicos, foi notada mas também Ivanildo Fernandes, defesa do Moreirense, falhou por lesão (microrrotura) e foi rendido na convocatória pelo lateral Pedro Pereira (Génova).





Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o médio Bruno Costa foi o porta-voz da Seleção rumo ao playoff e manifestou a sua confiança para o duplo confronto com a Polónia, agendado para 6ª feira, no Estádio Ernest Pohl, em Zabrze, e no dia 20, no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em Chaves – ambas as partidas com transmissão em direto e exclusiva na CMTV."Estamos focados nestes dois jogos. Sabemos que são importantes e queremos muito estar na fase final deste Europeu", prometeu o médio-ofensivo, que elogiou os polacos. "Sabemos que ainda não perderam e que é uma equipa forte, mas estamos preparados e concentrados. O ADN da Seleção é jogar para ganhar, não sabemos ter outra postura", frisou Bruno Costa, acrescentando: "Sabemos o que temos de fazer, o que queremos e estamos preparados para o que aí vem. Só pensamos em vencer."