Jota sofre entorse e falha fase de grupos do Europeu de Sub-21

O internacional sub-21 português Jota está lesionado e vai falhar a fase de grupos do Europeu de sub-21, para o qual foi convocado na segunda-feira pelo selecionador Rui Jorge, foi anunciado esta quinta-feira.

"Jota sofreu uma entorse de grau 2 no ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo, com edema ósseo no maléolo tibial. Os responsáveis médicos estimaram que o extremo português esteja de baixa por quatro semanas", informou o Valladolid.

O clube da Liga espanhola, ao qual Jota está emprestado pelo Benfica, adiantou que o jogador não estará na seleção de sub-21 de Portugal, que defronta a Croácia (25 de março), a Inglaterra (28 de março) e a Suíça (31 de março).

O jogador, de 21 anos, foi um dos 23 convocados por Rui Jorge para o Europeu, que decorrerá entre março (fase de grupos), maio (quartos de final) e junho (meias-finais e final), na Eslovénia e Hungria.

Distribuído por quatro cidades húngaras e quatro eslovenas, o campeonato teve o formato alterado devido ao adiamento do Europeu de seniores de 2020 para 2021, devido à pandemia da covid-19.