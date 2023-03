Leonardo Lelo: «O facto de criarmos muitas oportunidades é muito bom sinal»

O lateral esquerdo Leonardo Lelo projetou este sábado o encontro de preparação da seleção portuguesa de futebol de sub-21 diante da Noruega, na terça-feira, revelando que a finalização pode ser aprimorada, após a vitória de sexta-feira sobre a Roménia.

"Podemos melhorar um bocadinho a eficácia na finalização, criámos muitas oportunidades e podíamos ter feito mais golos. No entanto, fizemos muitas coisas boas. Tivemos muita bola. O facto de criarmos muitas oportunidades é muito bom sinal e temos de continuar neste rumo", salientou o jovem atleta, que atua no Casa Pia, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Isto, no dia seguinte à vitória da equipa das quinas sobre a congénere da Roménia, por 2-0, num jogo particular realizado no Steaua Stadium, em Bucareste, na Roménia, com o objetivo de preparar a participação no Europeu da categoria, que se vai disputar na Roménia e na Geórgia, entre 21 de junho e 8 de julho. "Foi um jogo bastante conseguido da nossa parte, uma excelente preparação para o Europeu. Criámos muitas oportunidades, tivemos muita posse de bola e, no cômputo geral, foi muito bom o jogo", assinalou Leonardo Lelo.

A seleção lusa trabalhou hoje, pela última vez, em solo romeno, já com os 'olhos postos' no encontro diante da Noruega, agendado para as 19 horas da próxima terça-feira, no Estádio do Varzim.

"Temos que respeitar sempre o adversário, como qualquer outro, Vamos respeitar a Noruega, mas vamos tentar impor o nosso jogo, continuar a nossa preparação para o Euro e esperar sair de lá com uma vitória", realçou.