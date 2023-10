Mateus Fernandes sobre a estreia marcar pelos Sub-21: «É sempre diferente jogar por Portugal»

O médio Mateus Fernandes frisou este domingo que o pleno de vitórias da seleção portuguesa sub-21 no Grupo G da fase de apuramento para o Euro'2025 dá confiança à equipa para ganhar à Grécia, na terça-feira. Portugal voltou a golear a Bielorrússia, agora por 6-1, na sexta-feira, em Barcelos, depois da vitória por 5-0 fora, há cerca de um mês, e recebe, na terça-feira, a seleção helénica, que empatou, em casa, com a Croácia (2-2), e segue na segunda posição a quatro pontos da seleção lusa."A Grécia é uma equipa forte, das mais fortes do grupo, e vai ser um jogo muito combativo. A Grécia aposta muito nas bolas paradas, temos que estar atentos a todos os momentos do jogo, mas sabendo também das nossas qualidades, do que temos que fazer e estamos confiantes que vai correr bem", disse o jogador de 19 anos, em conferência de imprensa.A equipa de Rui Jorge entrou da melhor maneira nesta fase de qualificação, com três vitórias em três jogos, somando 14 golos marcados e apenas um sofrido."Confiamos no que fazemos e no que treinamos. Vamos entrar como em todos os jogos, para ganhar e para marcar cedo. É bom ter estes resultados, dá-nos confiança, mas temos que nos focar no processo, porque cada jogo é um jogo", notou.O médio do Estoril, emprestado pelo Sporting, entrou aos 76 minutos diante da Bielorrússia e, pouco depois, fez o quinto golo da seleção lusa (80'), estreando-se a marcar pelos sub-21."É sempre uma sensação bonita marcar pelo país. É sempre diferente jogar por Portugal, mas o importante é a vitória, jogarmos bem e darmos continuidade ao processo", afirmou.Portugal, líder do Grupo G, com nove pontos em três jogos, e a Grécia, segunda classificada, com cinco pontos também em três partidas, defrontam-se a partir das 19 horas de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.