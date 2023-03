Nuno Tavares falhou treino da Seleção sub-21

Nuno Tavares foi o único jogador que não pôde dar o seu contributo no treino que a Seleção sub-21 fez na tarde deste domingo no Estádio Municipal da Póvoa de Varzim. De acordo com a informação revelada pelo site da Federação Portuguesa de Futebol, o lateral-esquerdo, que está emprestado pelo Arsenal ao Marselha, debate-se com um processo inflamatório na unha de um dedo do pé.Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, enquanto os companheiros treinavam no relvado, Nuno Tavares esteve sentado a assistir.A preparação para a receção à Noruega fecha na tarde de amanhã, novamente no Estádio Municipal da Póvoa de Varzim, com um treino antecedido pela conferência de imprensa do selecionador nacional, Rui Jorge.Este será o último encontro de preparação da Seleção sub-21 antes do Europeu.