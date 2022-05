Os convocados de Rui Jorge para os jogos de apuramento rumo ao Europeu de sub-21

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, divulgou os convocados para os três jogos de qualificação para o Europeu de 2023. Portugal, que está em posição de apuramento direto (o segundo classificado tem de disputar o playoff de acesso à fase final), defronta a Bielorrússia, na Arménia (terreno neutro devido à guerra na Ucrânia), a 4 de junho, deslocando-se ao Liechtenstein três dias mais tarde, a 7 de junho. Depois, recebe a Grécia no Estádio Cidade de Barcelos, a 11 junho, no último jogo do Grupo 4.