Pauleta: «Queremos fazer um bom jogo e ganhar»

Pedro Pauleta, diretor da FPF, lidera a comitiva portuguesa na deslocação à Noruega, onde os sub-21 vão tentar regressar às vitórias no Grupo 7 de apuramento para o Europeu. Antes da viagem, o antigo avançado revelou as expectativas do grupo: “São sempre se mesmas: queremos fazer um bom jogo e ganhar. É um jogo importante depois de não termos conseguido vencer o anterior. Vamos defrontar um adversário difícil, neste momento está em 2º lugar no grupo, embora com um jogo a mais, portanto, acreditamos que podemos fazer um bom jogo e um bom resultado.”

O facto de a equipa de Rui Jorge ocupar agora o 3º lugar, com 6 pontos, e ter sido ultrapassada pela Noruega, que venceu 2-1 em Chipre, deixa Portugal obrigado a pontuar. “É sempre proibido perder num grupo equilibrado. Holanda, Noruega e Portugal são os três seleções mais fortes. Não pensamos nessa hipótese, esperamos conseguir um bom resultado lá”, garantiu o dirigente.

Nos últimos anos, nos escalões de formação, Pauleta já acompanhou várias gerações na Federação e por isso não tem dúvidas ao elogiar o atual conjunto dos sub-21: “É uma seleção com bastante qualidade, em todos os setores. Conseguiu vencer o campeonato da Europa de sub-17 e de sub-19, são jogadores que já se conhecem muito bem e todos têm uma qualidade enorme. Por isso, acreditamos nesta seleção e neste grupo de jogadores. É uma geração com muita qualidade. Na Seleção A já estão outros, agora com 23, 24, 25 anos, temos tido gerações boas e acreditamos que vamos continuar a formar grandes jogadores para a Seleção A esteja sempre equilibrada e com qualidade, isso é fruto do trabalho da Federação nos últimos anos e também nos clubes... O futuro está garantido mas temos de continuar a trabalhar.”