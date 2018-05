Continuar a ler

"É um jogo que vai dar para preparar o Europeu com uma grande equipa. A melhor forma de respeitar é dar o máximo. É sempre melhor preparar os jogos a ganhar", começou por referir o lateral dos quadros do Benfica, acrescentando: "Esperamos um jogo difícil. Vai ser um bom jogo para as nossas aspirações e um bom teste para nos enquadrarmos com o nosso jogo".Apesar de marcar o último encontro da temporada para os jogadores, o lateral do Benfica B garantiu que o "cansaço é psicológico" e que o eventual desgaste não atenua o "privilégio" de fazer parte das escolhas de Rui Jorge e a esperança de fazer o segundo jogo pelos sub-21: "Se tiver oportunidade de jogar, vou tentar fazer o melhor possível, mas, se não jogar, estou com o grupo e trabalho da mesma forma".Neste lote, Pedro Amaral compete por uma vaga com um colega bem conhecido dos escalões de formação do clube da Luz: Yuri Ribeiro. O jovem não poupou elogios ao 'rival' e assegurou que a competitividade apenas fortalece a seleção sub-21."O Yuri é sem dúvida um grande jogador. Somos diferentes, sim, mas ambos com muita qualidade, ambicionamos estar neste espaço, a competição é saudável e temos uma grande ligação. O Yuri é agressivo e com boa qualidade técnica; quem quer que jogue, o lugar vai estar bem ocupado", frisou.Com Portugal já no segundo lugar do grupo 8 de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2019, a equipa das quinas está bem lançada para atingir mais uma fase final. Sobre o futuro e o sonho de chegar à seleção principal, Pedro Amaral, que assumiu ter Raphael Guerreiro e Mário Rui como referências, vincou a qualidade dos escalões jovens portugueses."Prometemos trabalho e fazer tudo dentro de campo, mas há muita qualidade neste grupo. Queremos dar continuidade", confessou.Após a conferência de imprensa, a equipa fez um treino no qual não estiveram presentes Gil Dias, que se apresenta mais tarde e só trabalha na terça-feira, e João Félix, que apresentou mialgias de esforço na coxa direita, deixando o selecionador Rui Jorge com apenas 21 dos 23 jogadores disponíveis.O jogo particular entre a seleção portuguesa de futebol de sub-21 e a congénere da Itália, anfitriã do próximo Europeu, está marcado para sexta-feira, às 17:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.